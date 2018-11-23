Киев исключает дискуссии с Будапештом о том, как Украина должна толковать свои законы.

Власти Украины не ведут никаких дискуссий с венгерской стороной относительно принятых Киевом законов.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Украина не нуждается во мнении Венгрии о том, “как должны толковаться украинские законы на украинской территории”.

Министр отметил, что этот вопрос и другие важные темы будут подняты на украинско-венгерских консульских консультациях 28 ноября в Киеве.

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Отметим, что вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не нарушал украинские законы во время выдачи венгерских паспортов на Закарпатье в Берегово.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году.