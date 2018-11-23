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Украина получит €125 тыс. гуманитарной помощи от Словакии

Украина получит гуманитарную помощь от Словакии в размере €125 тыс.

Словакия предоставит гуманитарную помощь Украине в размере €125 тыс.

Об этом сообщил словацкий президент Андрей Киска во время брифинга с Петром Порошенко.

Он отметил, что Словакия предоставляет гуманитарную помощь Украине в течение 5 лет.

Читайте: Россия травит террористов просроченной едой

К слову, президент Словакии также осудил строительство Северного потока-2.

Он добавил, что считает строительство газопровода политическим, а не экономическим проектом.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Трамп может остановить строительство Северного потока-2.

Фото: Dreamstime

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