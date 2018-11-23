Самое время начать планировать зимний отдых. Славское – популярное туристическое направление в любое время года. Факты ICTV выяснили, как один из самых известных горнолыжных курортов страны готовится к приему гостей.

Славское – один из крупнейших горнолыжных курортов Украины. Недавно вместе с соседними деревнями оно стало территориальной объединенной общиной. Это позволяет увеличивать поступления в бюджет и лучше развивать туризм в объединенных населенных пунктах.

Дышать – вот первая причина, по которой стоит приехать в Славское.

Эта местность подойдет вам, если вы хотите провести зимний отпуск в горах, насладившись чистым воздухом. Покататься на лыжах и сноуборде, отдохнуть от шума морально и физически. Этот курорт не является широко разрекламированным и застроенным как, например, другие горнолыжние курорты. Основное его преимущество – низкие цены. Здесь вы не найдете ночных клубов, баров, развлекательных центров. Зато вы получите несколько атмосферных заведений с традиционной кухней, приветливых людей и главное – спокойствие.

Кузьмин Светлана, специалист отдела туризма поселкового совета, рассказывает нам, как Славское готовится к зимнему сезону.

В поселке отремонтированы главные дороги. Жители города уже активно готовятся к приему гостей в зимний период. Каждое заведение или частное учреждение занимается благоустройством своих территорий и дорог. На День Святого Николая планируют открытие главной елки в центре населенного пункта. Готовятся новогодние программы, которые предусматривают проведение рождественской ярмарки. Со следующего года администрация планирует сделать реконструкцию центральной площади по уже готовому проекту.

Где остановиться?

Существует множество вариантов размещения: гостиницы, частные усадьбы. В населенном пункте почти каждая третья семья сдает свои апартаменты в аренду.

Невозможно не рассказать об усадьбе семьи Арефьевых. Это место – настоящий творческий приют для художников и людей, которые увлекаются искусством. Картины – главное украшение и особенность виллы. В общем количестве их около 350. Авторы – представители разных стран мира: Украина, Словакия, Беларусь, Польша Литва, Израиль, Россия и это далеко не весь список.





















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Они приезжают сюда в поисках творческого вдохновения. Живут, ходят в горы, дышат чистым воздухом, удивляются здешнему снегу. И в итоге оставляют в доме настоящие художественные жемчуга. Владельцы виллы проводят дважды в год художественные планеры, приглашая к себе различных деятелей искусства. Гости оставляют после себя интересные автографы на стене.

Хозяева усадьбы предлагают лыжное снаряжение и санки на прокат, а также бесплатную парковку. Цены зависят от сезона и от типа номера. Кроме локального питания, владельцы приглашают попробовать закарпатские блюда в их ресторане Максим, что находится в самом центре поселка. Неподалеку от железнодорожной станции расположена небольшая семейная лавка, где можно приобрести сувениры ручной работы, выполненные мастерами из разных уголков Украины.

Отель Двор княжеской короны расположен близко ко всем главным пунктам поселка. Он насчитывает всего 14 номеров, которые оборудованы в европейском стиле. На территории есть зарядное устройство для электромобилей, большой ресторан с панорамными окнами, бесплатная детская площадка и действует услуга проката велосипедов (40 грн/час).

Цены в зимний период в зависимости от типа номера стоимость колеблется от 950-1800 грн/день, в новогодний период от 1100-3300 грн/день.

Отель-замок Вежа Ведмежа находится в шести километрах от горнолыжного курорта. Его дизайн полностью выполнен в средневековом стиле. Номерной фонд отеля составляет 26 номеров и три отдельных дома. Заведение предлагает широкий спектр развлечений: велопрогулки, spa-процедуры, бассейн, веревочный парк для взрослых и детей, пейнтбол, настольные игры, мини-зоопарк, канатная дорога, спортивные развлечения. Поесть можно в местном ресторане с кухней разных стран, в баре, в гриль-баре, а также в отдельных беседках для отдыха с друзьями.

Цены: стоимость стандартного номера на одни сутки начинается от 2500 грн (все зависит от сезона), люкс от 5000 грн, мини-коттедж от 2100 грн.

Как добраться?

Собственным транспортом до Славского можно доехать по автотрассе Киев-Чоп. В поселке существует железнодорожное сообщение с такими городами: Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Лисичанск. Из Львова можно доехать электричкой.

Развлечения

Боулинг работает с 13.00 до 24.00. Здесь есть шесть дорожек для боулинга, бар с напитками и закусками. Цена около 250-300 грн в час. Также тут можно поиграть американский (50 грн/час) и русский бильярд (100 грн/час).

Диско-бар Лимониум работает в праздничные и выходные дни. Находится в самом центре поселка.

Кроме развлекательных заведений и заведений питания можно найти активные развлечения в зависимости от времени года. Здесь вам предложат прокат велосипедов, квадроциклов, прогулки на лошадях, отдых в саунах (почти в каждой частной усадьбе), рыбалку.

Планировать путешествие в Славское необходимо заранее. Поскольку до прихода зимы осталось совсем немного, нужно вовремя забронировать места в гостинице или частном доме и также не забыть позаботиться о билетах. Горная местность со своим чистым воздухом положительно влияют на организм человека. Поэтому сюда нужно ехать за физическим и моральным отдыхом и душевным спокойствием.

Людмила Богданова

Фото: Людмила Богданова