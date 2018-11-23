МИД Украины выразил протест из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым.

В Министерстве иностранных дел выразили протест из-за визита президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.

Визиты российских чиновников, которые не согласованы с Украиной, считаются грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Визитом Путина в Крым Россия в очередной раз продемонстрировала пренебрежение нормами международного права и договорами, в которых она выступает одной из сторон.

Читайте: Грубое нарушение международного права. Порошенко о поездке Путина в Крым

– Автономная Республика Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах, – говорится в сообщении.

К слову, во время Генассамблеи ООН была принята резолюция о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.