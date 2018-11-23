Верховная Рада отменила норму ввоза ограниченного количества посылок из-за рубежа.

Верховная Рада отменила лимит трех необлагаемых посылок в месяц, которые были ввезены из-за рубежа.

Отныне от 1 января 2019 по 30 июня 2019 будет действовать норма, согласно которой украинцы смогут получать посылки из-за рубежа стоимостью до €150, не оплачивая за них налог или пошлину.

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С 1 июля 2019 начнет действовать поправка, согласно которой за товары, ввезенные на территорию Украины и стоимостью более €100, для получателя будет начисляться НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит.

Ранее Факты ICTV писали о введении ограничения на безналоговые международные посылки.

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