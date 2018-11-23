Вечер пятницы, 23 ноября, принес столичным водителям неприятный сюрприз на дорогах.

По состоянию на 20.50, в Киеве наблюдаются 9-бальные пробки, центр столицы практически парализован.

Автомобили тянутся на Крещатике, Михайловской, бульвае Леси Украинский, Большой Васильковской.

На бульваре Тараса Шевченко осложнение движения наблюдается в обоих направлениях.

Также медленно движется транспорт на Саксаганского, Льва Толстого, Владимирской, Краснозвездном проспекте, Елены Телиги.

Читайте: Куда пойти на выходных в Киеве: 5 событий уик-энда

На Подоле придется поскучать на улицах Верхний Вал и Межигорской.

Левый берег Киева медленно едет в районе Дарницкой площади.

Напомним, сегодня в столице произошло ДТП с участием сразу 4 автомобилей.