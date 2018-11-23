Вечер пятницы, 23 ноября, принес столичным водителям неприятный сюрприз на дорогах.
По состоянию на 20.50, в Киеве наблюдаются 9-бальные пробки, центр столицы практически парализован.
Автомобили тянутся на Крещатике, Михайловской, бульвае Леси Украинский, Большой Васильковской.
На бульваре Тараса Шевченко осложнение движения наблюдается в обоих направлениях.
Также медленно движется транспорт на Саксаганского, Льва Толстого, Владимирской, Краснозвездном проспекте, Елены Телиги.
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На Подоле придется поскучать на улицах Верхний Вал и Межигорской.
Левый берег Киева медленно едет в районе Дарницкой площади.
Напомним, сегодня в столице произошло ДТП с участием сразу 4 автомобилей.
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