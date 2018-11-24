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Подняли украинский флаг! Бойцы ВСУ взяли под контроль село на Донбассе

Бойцы ВСУ взяли под контроль село Рассадки на Светлодарской дуге на Донбассе.

Об этом сообщается на официальной странице ООС в Facebook.

Месяц назад наши военные обнаружили в селе боевиков. Бойцы ВСУ месяц готовились к освобождению села и наконец выполнили боевое задание, подняв в селе украинский флаг.

За день до этого боевики обстреляли украинских военных из противотанковые управляемые ракеты.

Также сообщается, что во время кровавых боев за Дебальцево, рядом с Рассадками проходил важный путь, по которому украинским бойцам доставляли продукты, медикаменты и технику. Потом этот населеный пункт заняли оккупанты.

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Напомним, что вчера утром автоколонна с российскими грузовиками якобы привезла на Донбасс более 400 тонн гуманитарного груза.

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