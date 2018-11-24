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Россия снова пытается это сделать – Госдеп США о Голодоморе в Украине

США выступили со специальным заявлением к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Хизер Науэрт

Представитель  Госдепа США Хизер Науэрт выступила со специальным заявлением в поддержку Украины.

– Сегодня мы присоединяемся к украинцам по всему миру, отмечая 85-ю годовщину Голодомора, когда миллионы невинных украинских граждан были доведены до голодной смерти режимом Иосифа Сталина, – говорится в заявлении.

В США также убеждены, что варварский захват украинской земли и посевов был с политической целью – поработить украинский народ и страну.

По словам пресс-секретаря Госдепа, РФ снова пытается уничтожить идентичность и западные устремления народа Украины. В результате российской агрессии на востоке Украины погибло уже более 10 тыс. украинцев.

– Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также право украинского народа выбирать свой собственный путь, — заявили в Госдепе.

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Напомним, в США штат Иллинойс объявил 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида в Украине 1932-1933 годов.

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