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В Киеве люди заблокировали дорогу из-за отсутствия отопления

В Киеве на Куреневке жители заблокировали дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды.

В результате акции протеста были заблокированы некоторые троллейбусные маршруты.

Об этом сообщает Киевпастранс, отмечая, что движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская – Куреневский парк в оба направления с 20.36. Движение восстановлено в 21.40.

Была вызвана полиция.

В сообществе Киев оперативный отмечают, что люди вышли на улицу, потому что устали мерзнуть в своих домах без отопления и горячей воды.

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Напомним, что проблема с отоплением была в двух городах Украины – Кривой Рог и Смела. Там в середине ноября были закрыты школы и детсады. Поэтому в Кривом Роге 300 человек вышли на митинг под Криворожгаз.

Позже стало известно, что в Смеле стали включать отопление.

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