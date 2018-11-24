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Украина предоставит гуманитарную помощь голодающим странам

Украина передаст гуманитарку Йеменской Республике, Республике Судан, и Демократической Республике Конго.

Петр Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил на церемонии памяти жертв голодоморов.

– Я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписан, – отметил он.

Украина поддерживает тех, кто нуждается в ее помощи, потому что только так может искупить вину перед теми, кого она не смогла уберечь в прошлом.

Читайте: Голодомор в Украине. Почему длятся споры о геноциде? Ми існуємо, бо пам'ятаємо про Голодомор Россия снова пытается это сделать - Госдеп США о Голодоморе в Украине

Напомним, сколько украинцев умерло во время Голодомора.

Ми пам’ятаємо. Ми сильні.

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 24 листопад 2018 р.

Фото: Петро Порошенко

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