Украина передаст гуманитарку Йеменской Республике, Республике Судан, и Демократической Республике Конго.

Об этом Петр Порошенко заявил на церемонии памяти жертв голодоморов.

– Я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписан, – отметил он.

Украина поддерживает тех, кто нуждается в ее помощи, потому что только так может искупить вину перед теми, кого она не смогла уберечь в прошлом.

Напомним, сколько украинцев умерло во время Голодомора.

Фото: Петро Порошенко