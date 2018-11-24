Украина передаст гуманитарку Йеменской Республике, Республике Судан, и Демократической Республике Конго.
Об этом Петр Порошенко заявил на церемонии памяти жертв голодоморов.
– Я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписан, – отметил он.
Украина поддерживает тех, кто нуждается в ее помощи, потому что только так может искупить вину перед теми, кого она не смогла уберечь в прошлом.Читайте: Голодомор в Украине. Почему длятся споры о геноциде? Ми існуємо, бо пам'ятаємо про Голодомор Россия снова пытается это сделать - Госдеп США о Голодоморе в Украине
Напомним, сколько украинцев умерло во время Голодомора.
Ми пам’ятаємо. Ми сильні.
Опубліковано Петром Порошенком Субота, 24 листопад 2018 р.
Фото: Петро Порошенко