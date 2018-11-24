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Факти / Україна / Суспільство / Всупереч рішенню Мін'юсту: УПЦ МП не піде з Почаївської лаври/

Вопреки решению Минюста: УПЦ МП не уйдет из Почаевской лавры

В УПЦ МП заявили, что решение Минюста об отмене регистрации комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры за этим монастырем не лишает лавру права ими пользоваться.

Почаївська Лавра

Так, по словам руководителя юридического отдела УПЦ МП протоиерея Александра Бахова, договор от 2003 года о пользовании сооружениями Почаевской лавры мужским монастырем УПЦ МП является “действующим и не отмененным”.

– Решение Минюста не отменяет договор о пользовании с 2003 года. В то же время право пользования, приобретенное до 2013 года, не подлежит обязательной государственной регистрации, – отметил юрист УПЦ МП в Facebook.

Эта отмена якобы не лишает мужской монастырь УПЦ МП права на пользование сооружениями Почаевской лавры.

Александр Бахов также отметил, что решение Минюста может быть отменено в судебном порядке.

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Напомним, Минюст Украины отменил перерегистрацию сооружений Почаевской лавры, потому что передача комплекса в пользование УПЦ МП прошла незаконно.

Фото: pochaev.org.ua

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