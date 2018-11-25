Россия задействовала вертолеты, чтобы “сопроводить” корабли ВМС Украины.

Для “сопровождения” украинских военных кораблей в Азовском море Россия задействовала вертолеты, сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Около 13.12 бортовые системы управления оружием украинских катеров зафиксировали ударные вертолеты ВС РФ Ка-52, которые вышли на боевой курс с захватом на сопровождение.

Кроме того, “сопровождать” украинские корабли продолжают пограничные катера РФ. Они все еще находятся на опасном расстоянии.

Россия также закрыла движение по Керченскому проливу, из-за чего корабли ВМС Украины простаивают третий час.

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Напомним, во время планового перехода украинских военных кораблей в Азовском море российский катер протаранил буксир.