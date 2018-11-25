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Сутки на Донбассе: в результате боев погиб военный

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский военный.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили семь обстрелов по позициям ВСУ, в результате чего погиб украинский военный, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы осуществлялись в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка, и Лебединский.

Враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Позиции украинских военных вблизи Новолуганского обстреляли из 120-миллиметровых минометов.

В районе Крымского оккупанты применяли 82-миллиметровые минометы. Во время боев силам ООС удалось уничтожить двух врагов, еще трое были ранены.

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К слову, Украина начала разработку новых санкций за проведение так называемых “выборов” на Донбассе.

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