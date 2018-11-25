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Фриланд: Канада всегда будет помогать Украине в защите от РФ

Канада будет поддерживать Украину в ее противостоянии Российской Федерации.

Україна Канада

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что страна всегда будет поддерживать Украину в ее защите от агрессии России, передает Укринформ.

– Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить ее право на самоопределение, в том числе РФ, и защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность, – сказала Фриланд.

По ее словам, организаторы Голодомора в Украине пытались сломить волю украинцев, однако им это не удалось.

Фриланд добавила, что сегодня в мире помнят об этой трагедии и чтят память жертв.

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К слову, во время встречи главы МИД Павла Климкина и министра обороны Канады Харджита Саджана обсуждалось усиление сотрудничества стран в сфере безопасности.

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