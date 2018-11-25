Владельцы авто на еврономерах перекрыли пункты пропуска в Волынской и Львовской областях.

Начальник Львовской таможни ГФС Левко Прокипчук сообщил в Facebook, что владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли несколько пунктов пропуска во Львовской и Волынской областях.

Так, подъездная дорога к пункту пропуска Рава-Русская около 12.00 была заблокирована 50 людьми. Они постоянно ходят по пешеходному переходу, на месте находятся сотрудники полиции.

Спустя приблизительно 30 минут, активисты начали блокировать пункт пропуска Краковец, а также Грушев.

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Прокипчук добавил, что с начала действия закона в Польшу возвратили 138 авто на европейских номерах.

Ранее активисты АвтоЕвроСила заявляли, что останавливают протесты и занимаются поиском своего кандидата в президенты.