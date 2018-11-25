В зону проведения операции Объединенных сил приехал президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис.

– В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения, – отметили в пресс-службе ООС.

Президенту Латвии показали разрушены жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры.

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Кроме того, Вейонис посетил одну из воинских частей ООС и познакомился с жизнью военных.





































Президент Латвии посетил район проведения ООС / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что реактивная артиллерийская батарея ВСУ провела учения в районе ООС.

Фото: пресс-службе ООС.