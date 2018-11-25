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Военная прокуратура и СБУ подняты по тревоге – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге.

Об этом написал генпрокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

– Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Совместно с СБУ проведена регистрация и проводятся неотложные следственные действия по акту ведения агрессивной войны Российской Федерацией, – отметил генпрокурор.

Читайте:  Агрессия РФ в Азовском море: 6 украинских военных получили ранения

К слову, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию последних новостей по ситуации в Азовском море. 

Фото: УНИАН.

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