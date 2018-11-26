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Факти / Україна / Агресія РФ в Азовському морі: Україна привела ЗСУ у повну бойову готовність/

Агрессия РФ в Азовском море: Украина привела ВСУ в полную боевую готовность

В связи с атакой РФ украинских кораблей в Азовском море ВСУ приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

– На основании решения СНБО Украины о введении правового режима военного положения, начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ отдал распоряжение о приведении соединений и частей ВСУ в боевую готовность “полнаяˮ.

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Напомним, что в результате агрессии России в Керченском проливе 3 корабля ВМС Украины были обстреляны, 6 наших военных получили ранения.

В Генштабе Украины рассказали о ходе событий, которые предшествовали атаке украинских кораблей со стороны России.

Факты ICTV следят за ситуацией в Азовском море в онлайн-трансляции.

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