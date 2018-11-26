Генеральный штаб ВСУ обнародовал переговоры российских военных во время атаки на украинские корабли в Азовском море.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал радиопереговоры командиров российских кораблей, которые пытались таранить украинские катера и буксир. Однако украинские корабли оказались маневренными

– Радиоперехват, как фактологическое доказательство целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях в соответствии с указаниями военного и военно-политического руководства Российской Федерации, – отметили в Генштабе ВСУ.

Также, благодаря аудиперехвату, подтвердилась информация о столкновении кораблей РФ между собой. Один из них получил серьезное повреждение.

Переговоры российского командования с экипажами пограничных кораблей РФ

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Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: Kotsnews