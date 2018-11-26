В сети появились фото Раисы Кругловой – одной из двух возможных виновников ДТП в Одессе.

Об этом сообщает паблик ДТП в Одессе 17.11.2018 с ссылкой на блогера Соболева.

Блогер пишет, что участница трагической ДТП, жертвой которого стала мать двоих воинов АТО, по примеру Зайцевой пытается избежать ответственности. Закон должен быть один для всех, а поэтому виновные в гибели женщины должны понести ответственность.

– Раиса Круглова, водитель того самого авто Volvo, что 17 ноября вблизи Одессы сбила насмерть на пешеходном переходе женщину и сбежала с места ДТП, сейчас прячется по углам. Она даже удалила свои профили в соцсетях. Но ее все равно нашли. От совести и человеческого гнева не скрыться, – пишет Соболев.

Он также отмечает, что после приезда скорой помощи и полиции спустя 45 минут после вызова оба водителя, Раиса Круглова и Леонтий Скороход, возможные виновники смертельного ДТП, еще находились на месте аварии. Но после приезда неизвестных лиц в поддержку Кругловой она скрылась с места происшествия.

– Всплыл очень показательный и интересный факт: на место происшествия одновременно с полицией прибыли неизвестные лица, которые после недолгого общения убедили (не за “просто так”) старшего лейтенанта полиции Мазура отпустить женщину, участника смертельного ДТП, – рассказывает блогер.

Напомним, Sceptic сообщал, что водитель Fiat DOBLO (госномер ВС 1377 АО) Леонтий Скороход сбил Наталию Белоусову, когда она шла по пешеходному переходу. Второй водитель автомобиля Volvo XC60 (г/н ВН 5051 IМ) Раиса Круглова сделала наезд на женщину, не оставив ей шанса выжить.