Украина не стремится к разжиганию конфликта, а потому военные не будут проводить наступательные действия.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко во время брифинга заявил, что украинские военные не будут вести наступательных действий и сосредоточатся на обороне страны.

По словам Тимошенко, Украина только реагирует на действия РФ.

Также он заявил, что сейчас ВСУ не располагают достоверной информацией касательно судьбы украинских моряков.

– По той информации, которую мы получили, трое раненных и трое травмированных, возможно, во время штурма. Есть предварительная информация, что они находятся в Керчи, – сказал заместитель начальника Генштаба.

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В ВСУ добавили, что сейчас у Украины есть достаточно сил и средств для того, чтобы отразить возможную агрессию с моря.

К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн касательно агрессии России в Керченской протоке и введения военного положения.