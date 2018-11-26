Вчерашняя атака кораблей ВМС Россией стала поводом для обсуждения не только в Украине. Факты ICTV собрали реакцию иностранных СМИ на российскую агрессию.

На многих иностранных сайтах агрессия России в Керченском проливе находится на первых страницах рубрики мир, однако на домашние страницы мало какие сайты выводят информацию о событиях на Азове.

В освещении событий иностранные СМИ придерживаются нейтральной стороны и не обвиняют в конфликте ни Украину, ни Россию.

– Напряженность между Россией и Украиной обострилась в воскресенье после того, как соседи обвинили друг друга в провокации инцидента на море, после чего Москва закрыла жизненно важный водный путь и украинский глава заявил, что хочет ввести военное положение, – пишет о событиях на Азове The Washinghton Post.

В Daily Mail главное внимание уделили моменту тарана украинского корабля российский судном, однако дальше расписали все подробности произошедшего.

– Кризис начался в воскресенье после того, как Россия остановила выход трех украинских кораблей в Азовское море – совместное территориальное пространство, которое Москва агрессивно пыталась забрать после захвата Крыма в 2014 году. Служба безопасности ФСБ РФ заявила, что корабли незаконно вошли в ее территориальные воды и проигнорировали предупреждение, – говорится в сообщении.

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Некоторые иностранные издания также пишут о том, что конфликт может обостриться еще больше и именно поэтому президент Петр Порошенко предложил ввести военное положение, чтобы у войск была возможность защищать граждан Украины.

CNN же вывел российскую агрессию в Азовском море на главную страницу и больше освещает позицию Украины в конфликте.

– Украинские военные заявили в воскресенье, что российские лодки открыли огонь и захватили три их корабля возле Крыма, – пишет издание.

Кроме того, многие СМИ подают реакцию мирового сообщества, в которой осуждаются действия России в Керченском проливе.

К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн по ситуации вокруг Керченского пролива.