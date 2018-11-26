В России заявили, что возбудили против украинских моряков дело за якобы незаконное пересечение границы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что против украинских моряков, захваченных во время агрессии России в Керченском проливе, возбудят дело за “незаконное пересечение границы”, передает Интерфакс.

По словам Пескова, Украинские корабли якобы зашли в территориальные воды РФ и отказывались отвечать на запросы пограничников.

Однако Песков не ответил на вопрос о том, можно ли считать украинских моряков военнопленными.

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К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн касательно ситуации вокруг российской агрессии в Керченском заливе.