PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Мобілізація під час воєнного стану в Україні 2018: кого призовуть і що буде/

Мобилизация во время военного положения в Украине 2018: кого призовут и что будет

Министерству обороны Украины и Генштабу ВСУ поручено предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов.

Решение принял СНБО 26 ноября, его поддержал президент Украины Петр Порошенко своим указом.

СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ уточнить Мобилизационный план ВС в части объемов призыва резервистов оперативного резерва первой очереди и предусмотреть меры частичной мобилизации.

Читайте: Конфликт в Керченском проливе (ОНЛАЙН)

Петр Порошенко отметил, что введение военного положения не предусматривает немедленной мобилизации.

Президент Украины, что военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии России за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма.

Однако планируется провести соответствующую работу с резервом I очереди.

Оперативный резерв І очереди – это резервные кадры органов управления, воинских частей, подразделений ВСУ, других военных формирований, а также резервисты и военнообязанные предназначенные для комплектования вооруженных сил и других военных формирований.

Ранее Факты ICTV писали, для чего вводят военное положение и может измениться.

Фото: military_tv_ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка