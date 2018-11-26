Министерству обороны Украины и Генштабу ВСУ поручено предусмотреть меры частичной мобилизации и уточнить Мобилизационный план резервистов.

Решение принял СНБО 26 ноября, его поддержал президент Украины Петр Порошенко своим указом.

СНБО поручил Минобороны и Генштабу ВСУ уточнить Мобилизационный план ВС в части объемов призыва резервистов оперативного резерва первой очереди и предусмотреть меры частичной мобилизации.

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Петр Порошенко отметил, что введение военного положения не предусматривает немедленной мобилизации.

Президент Украины, что военное положение будет применено только в случае наземной военной агрессии России за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма.

Однако планируется провести соответствующую работу с резервом I очереди.

Оперативный резерв І очереди – это резервные кадры органов управления, воинских частей, подразделений ВСУ, других военных формирований, а также резервисты и военнообязанные предназначенные для комплектования вооруженных сил и других военных формирований.

Ранее Факты ICTV писали, для чего вводят военное положение и может измениться.

Фото: military_tv_ua