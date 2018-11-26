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Факти / Україна / На адмінкордоні з Кримом обмежили пропуск громадян Росії/

На админгранице с Крымом ограничили пропуск граждан России

На административной границе с аннексированным РФ Крымом на украинских контрольных пунктах въезда-выезда введен режим ограниченного пересечения в отношении граждан России.

Об этом сообщил на брифинге в Херсонской облгосадминистрации председатель ОГА Андрей Гордеев, передает Укринформ.

– Пункты пропуска сейчас в режиме ограниченного пересечения в отношении граждан Российской Федерации – как туда, так и обратно. Относительно Крыма, имею в виду, – рассказал он.

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К слову, украинская разведка заявляет о подготовке РФ к захвату украинских городов на Азовском море – Мариуполя Донецкой области и Бердянска Запорожской области. Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на спецзаседании Совбеза ООН.

Фото: zov.od.ua.

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