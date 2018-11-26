PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Нейтральні води - де Росія атакувала українські кораблі (КАРТА)/

Нейтральные воды – где Россия атаковала украинские корабли (КАРТА)

Ситуация в Азовском море, когда Россия атаковала украинские корабли, произошла в нейтральных водах.

Россия атаковала украинские корабли не во временно неподконтрольных и не в украинских водах, а в нейтральных водах.

Это стало известно, когда один из бронекатеров выдал в радиоэфир координаты места происшествия, пишут ИнфоВойска Украины в Twitter.

В сообщении говорится, что атака России произошла по таким координатам – 44 51 ‘N 36 23’04”E. Согласно карте, корабли в момент инцидента находились в 23 км от берега, то есть в нейтральных водах.

Фото: twitter.com/i_army_org

Читайте: Военное положение в Украине: Порошенко подписал указ

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Захоплені у полон українські моряки
Он не подведет! Родственники захваченного в плен украинского моряка
Павло Клімкін
Это военнопленные! Климкин о захваченных на Азове моряках
В Киеве митингующие за военное положение зажгли фаеры под Радой
Азовське море
Конфликт может обостриться: иностранные СМИ о ситуации в Азовском море
Андрій Ейдер
Агрессия РФ в Керченском проливе: росСМИ назвали трех раненых украинцев
Ситуация в Азовском море – реакция мира
﻿Будут ли выборы в условиях военного положения – ответ ЦИК
Курсы гривны и рубля упали после атаки РФ на Азове
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка