Ситуация в Азовском море, когда Россия атаковала украинские корабли, произошла в нейтральных водах.

Россия атаковала украинские корабли не во временно неподконтрольных и не в украинских водах, а в нейтральных водах.

Это стало известно, когда один из бронекатеров выдал в радиоэфир координаты места происшествия, пишут ИнфоВойска Украины в Twitter.

В сообщении говорится, что атака России произошла по таким координатам – 44 51 ‘N 36 23’04”E. Согласно карте, корабли в момент инцидента находились в 23 км от берега, то есть в нейтральных водах.

Фото: twitter.com/i_army_org

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Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.