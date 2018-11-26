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Погода в Украине на сегодня, 26 ноября (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидается снег. Днем и ночью температура -1 +1 градус.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны дождь со снегом, температура днем 0-2 градусы выше нуля, ночью 0 -2.

В южных областях днем теплее 7-9 выше нуля, ночью +1 +4.

На западе Украины мокрый снег с дождем. Днем -1 +7, ночью -2 +6.

В Киеве сегодня мокрый снег с дождем. Днем и ночью температура -1 +1 градус.

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К слову, ранее синоптики предупреждали, что с понедельник в Украину вернуться сильные снегопады, местами наметет до 8-15 см. Также ожидается штормовой ветер.

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