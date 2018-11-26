На границе с Польшей затруднено движение из-за протестов владельцев авто с иностранными номерами.
Из-за протестов владельцев авто с иностранными номерами затруднено движение по ряду пропусков на границе с Польшей.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Сейчас затруднено движение на таких пунктах пропуска, как Рава-Русская, Ягодин, Устилуг, Малый Березный, Шегини, Краковец, Солотвино, Угринов, Грушев, Смильниця, Доманово.
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К слову, чтобы избежать провокаций на границе, Госпогранслужба усилила меры безопасности.
Митингующие протестуют против вступивших в силу законов про авто на еврономерах.
Согласно законам, владельцы евроблях имеют 180 дней, чтобы официально оформить нерастаможенные авто.
Кроме того, вступают в силу штрафы за превышение сроков пребывания автомобилей с иностранной регистрацией.
Суммы составляют до 170 тыс. грн или конфискацию автомобиля.
Фото: Государственная пограничная служба Украины