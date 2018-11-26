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Рада хочет направить международных наблюдателей на Азовское море

В Верховной Раде внесли обращение к международным организациям, в котором просят их направить наблюдателей на Азовское море.

Азовське море

Из-за агрессии России в Керченском проливе депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект обращения к ООН, НАТО, ОБСЕ, Европарламенту, Европейскому совету, в котором просят направить наблюдателей в регион Азовского и Черного морей, сообщается на сайте ВР.

В документе также призывают международное сообщество принять меры по прекращению агрессии РФ.

Для этого предлагают ужесточить санкции и применить новые ограничения против России.

Кроме того, в обращении призывают увеличить военную помощь Украине, чтобы она могла защитить свою территориальную целостность и суверенитет. Если же действия РФ останутся безнаказанными, то можно ожидать глобальных последствий.

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Также морским государствам предлагают отправить в указанные регионы военные корабли, чтобы Россия не могла продолжить действия, направленные на эскалацию конфликта.

К слову, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию по ситуации вокруг агрессии РФ в Керченском проливе.

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