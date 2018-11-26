Россия стянула к границе с Украиной около 500 боевых самолетов и 340 вертолетов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что сейчас недалеко от границы с Украиной сосредоточено около 500 российских боевых самолетов и 340 вертолетов, передает Укринформ.

По словам Скибицкого, в экипаж самолетов и вертолетов входят люди, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии. То есть у них есть опыт бомбежки гражданского населения.

– Значительное внимание РФ уделяется созданию и подготовке батальонных тактических групп, которые сегодня развернуты вдоль границы нашего государства. Общая численность батальонных тактических групп РФ, которые способны выполнять боевые задачи на нашей территории, составляет 25 единиц, – добавил представитель Главного управления разведки.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что военное положение будет введено на всей территории страны с 9.00 28 ноября.