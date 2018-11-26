Процесс создания Государственного бюро расследований (ГБР) может послужить образцом реформы государственной службы в Украине.

Как объясняет пресс-служба ведомства, процедура отбора руководителей и следователей бюро была максимально прозрачной.

Собеседования с кандидатами транслировались в прямом эфире на специальном канале в Youtube.

Проводились специальные проверки соискателей, в том числе на добропорядочность и непричастность к коррупции.

Особое внимание уделялось психофизиологическому исследованию на полиграфе. Без результатов проверки на детекторе лжи в ряды ГБР не попал ни один кандидат, уверяет пресс-служба.

Как сообщалось, во вторник, 27 ноября, около 300 следователей ГБР торжественно примут присягу. В это же день бюро начнет работать над первыми уголовными делами.

ГБР начинает работу через год после назначения главы ведомства.

Напомним, 16 ноября 2017 года победителем конкурса на должность директора бюро был избран Роман Труба.

Верховная Рада приняла Закон о создании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершенные высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

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ГБР, наряду с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), стало еще одним правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.