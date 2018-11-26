Ситуация в Азовском море станет темой заявления Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Ситуация в Азовском море, во время которой Россия атаковала украинские корабли и захватила украинских моряков, должна рассматриваться в Европейском суде по правам человека.

Соответствующее заявление для защиты украинцев, которые оказались в плену оккупантов, против России в ЕСПЧ направит Министерство юстиции Украины.

Об этом сообщил замминистра юстиции Украины – уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, пишет Интерфакс-Украина.

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В министерстве пока не сообщают подробности заявления, но обещают сделать это позже.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.