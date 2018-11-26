PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Політика / Ситуація на Азові: Україна направить заяву проти Росії в ЄСПЛ/

Ситуация на Азове: Украина направит заявление против России в ЕСПЧ

Ситуация в Азовском море станет темой заявления Украины против России в Европейском суде по правам человека.

Ситуация в Азовском море, во время которой Россия атаковала украинские корабли и захватила украинских моряков, должна рассматриваться в Европейском суде по правам человека.

Соответствующее заявление для защиты украинцев, которые оказались в плену оккупантов, против России в ЕСПЧ направит Министерство юстиции Украины.

Об этом сообщил замминистра юстиции Украины – уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте: Порошенко требует от России освободить украинских моряков

В министерстве пока не сообщают подробности заявления, но обещают сделать это позже.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Павло Клімкін
Это военнопленные! Климкин о захваченных на Азове моряках
В Киеве митингующие за военное положение зажгли фаеры под Радой
Азовське море
Конфликт может обостриться: иностранные СМИ о ситуации в Азовском море
Андрій Ейдер
Агрессия РФ в Керченском проливе: росСМИ назвали трех раненых украинцев
Ситуация в Азовском море – реакция мира
﻿Будут ли выборы в условиях военного положения – ответ ЦИК
Курсы гривны и рубля упали после атаки РФ на Азове
Военное положение в Украине – реакция МВФ
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка