Сегодня Совет безопасности ООН проведет экстренное совещание относительно ситуация в Азовском море, где Россия захватила три корабля ВМС ВС Украины.

Об этом в Twitter заявил постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Срочное заседание запланировано на 11.00 по нью-йоркскому времени. В это время в Киеве будет 18.00.

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Напомним, что утром 25 ноября Россия захватила три корабля ВМС ВС Украины. В результате агрессии России в Керченском проливе было ранено 6 украинских моряков. Позже стало известно, что 23 украинских моряка, практически находятся в статусе военнопленных.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал введение военного положения. В 16. 00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос введения в Украине чрезвычайного положения.

Факты ICTV следят за ситуацию в Азове в онлайн трансляции.