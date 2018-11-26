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Факти / Україна / Це військовополонені! Клімкін про захоплених на Азові моряках/

Это военнопленные! Климкин о захваченных на Азове моряках

Украинские моряки, которых РФ захватила во время атаки в Азовском море, являются военнопленными.

Павло Клімкін

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что захваченные во время агрессивных действий РФ в Керченской протоке украинские моряки являются военнопленными, передает Интерфакс-Украина.

– Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом, статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, поэтому наши моряки являются военнопленными, – сказал Климкин.

Он также добавил, что действия РФ должны рассматриваться как применение силы на территории Украины.

По словам министра, Россия также нарушила вторую статью Устава ООН, статьи 38 и 44 Конвенции ООН по морскому праву.

Читайте: Ситуация в Азовском море – реакция мира

Кроме того, действия РФ подтвердили, что двухсторонние соглашения относительно Керченского пролива и Азовского моря не играют никакой роли для России.

К слову, Факты ICTV ведут текстовый онлайн касательно агрессии России в Керченской протоке.

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