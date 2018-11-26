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Факти / Україна / У Києві мітингувальники за воєнний стан запалили фаєри під Радою/

В Киеве митингующие за военное положение зажгли фаеры под Радой

Военное положение в Украине необходимо ввести уже сегодня. Митинг с таким требованием собрался под АПУ и Верховной Радой.

Ситуация в Азовском море заставила прийти под стены Администрации президента Украины и Верховной Рады представителей националистических организаций.

Люди требуют, чтобы нардепы ввели военное положение уже сегодня. Всего в акции берут участие около полутысячи активистов. “Не отступать” – такой плакат держат митингующие.

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В Киеве митингующие за военное положение зажгли фаеры под Радой / 4 фотографии

Также собравшиеся активисты настаивают на том, чтобы после военного положения выборы в 2019 состоялись.

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Кроме этого, люди требуют срочно разорвать договор между Украиной и РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачена три корабля и ранены 6 украинских моряков.

В 16.00 Верховная Рада рассмотрит вопрос введения в Украине военного положения.

Фото: Андрей Ковальский, Facebook


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