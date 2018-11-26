Секретар СБНО Александр Турчинов заявил, что президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения на 30 суток.

– Что касается времени введения военного положения: президент в своем обращении четко заявил, что до 30 дней. Он внес соответствующий документ в парламент и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию, – заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Он добавил, что введение военного положения может ограничить определенные конституционные права граждан. Однако эти нормы могут вступить в силу лишь в случае прямой угрозы Украине.

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– Что касается образования. Когда будет угроза детям, будут закрываться школы.Когда будет необходимо закрывать предприятия, то будут закрываться предприятия. Четкое ограничение прав и свобод зафиксировано в 8-й ст. закона, – отметил Александр Турчинов.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Катеры РФ открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: Буквы.