Военное положение введут в Винницкой, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях, а также во внутренних водах Керченской акватории.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время экстренного заседания Верховной Рады.

Президент добавил, что военное положение будет введено только в случае наземной операции российских войск.

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Также термин военного положения сокращен до 30 дней.

Напомним, Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в Украине.