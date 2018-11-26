PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Воєнний стан в Україні - області/

Военное положение в Украине – области

Военное положение введут в Винницкой, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях, а также во внутренних водах Керченской акватории.

порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время экстренного заседания Верховной Рады.

Президент добавил, что военное положение будет введено только в случае наземной операции российских войск.

Читайте: Военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА)

Также термин военного положения сокращен до 30 дней.

Напомним, Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

воєнний стан в україні
Бліцкриг Путіна провалився. Другого Донбасу поки не буде
В Украине ввели военное положение (РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ)
Мобилизация во время военного положения в Украине 2018: кого призовут и что будет
Военное положение: когда и где ограничат права граждан
Єльченко
РФ готовит захват Мариуполя и Бердянска – разведка
Конфликт в Керченском проливе (ОНЛАЙН)
ЗСУ
Военное положение в Украине: почему и что изменится (ТЕКСТ ЗАКОНА)
Военное положение продлится 30 дней и начнется 28 ноября – Порошенко
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка