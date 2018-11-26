Верховная Рада Украины поддержала законопроект о принятии военного положения в Украине. Какие последствия военного положения в Украине 2018 и что изменится для населения, рассказывают Факты ICTV.

Верховная Рада приняла введения военного положения в Украине. За проголосовали 276 депутатов.

Поэтому с 28 ноября в отдельных областях Украины будет введено военное положение сроком на 30 суток.

Как происходило

В ночь с 25 на 26 ноября СНБО предложила ввести военное положение. Петр Порошенко поддержал инициативу.

Уже 26 ноября он подписал указ о введении военного положения в Украине. Его обнародовали на сайте Администрации президента. Указ содержит 12 пунктов. Последний из них – тайный.

СНБО советовала ввести военное положение на 60 дней. Такое положение повлияло бы на президентские выборы, отодвинув их минимум на месяц. Однако, президент настоял на сроке 30 дней, чтобы военное положение не наложилось на предвыборную кампанию.

Перед голосованием Рады Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии:

– Подчеркиваю, что особое положение будет введено только в случае наземной операции регулярных войск РФ за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма.

Наконец законопроект должны были поставить на голосование в Верховной Раде. Хотя произошли значительные задержки и дискуссии, решение было принято вечером в 21.30.

Что означает военное положение

Военное положение ввели на 30 суток – с 9.00 28 ноября в областях вдоль границы с РФ, Молдовой и областей вдоль Азовского и Черного морей: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Силовые структуры, правительство, ГосЧС, МИД и местные власти будут действовать в соответствии с законом о Правовом режиме военного положения.

Важное положение о мобилизации – она не будет всеобщей. Мобилизация касаться исключительно резерва первой очереди.

Указ президента от 12 ноября 2014 в резерв первой очереди относит “резервистов и военнообязанных (преимущественно с опытом участия в антитеррористической операции и в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях) , предназначенных для доукомплектования воинских частей боевого состава Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, а также правоохранительных органов специального призначения, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи”.

Ограничение свобод – что значит?

В обнародованном указе президента прописана возможность ограничения прав и свобод граждан, изложенные в двенадцати статьях Конституции. В частности, речь идет о:

Неприкосновенности жилища (статья 30)

Тайне коммуникации (статья 31)

Защите личной информации (статья 32)

Свободе передвижения (статья 33)

Свободе мысли и слова (статья 34)

Участии в выборах, мирных собраниях и в управлении государственными делами (статья 38)

Праве частной собственности (статья 41)

Право на предпринимательскую деятельность (статья 42)

Недопущении принудительного труда (статья 43)

Праве на забастовку (статья 44)

Праве на образование (статья 53)

Однако, после обнародования указа, президент заверил:

– В указе я не предвижу никаких мероприятий, связанных ограничения прав и свобод граждан, внедрением цензуры и тому подобное.

Владимир Гройсман поддержал слова президента, отметив, что полностью ему доверяет.

Секретарь СНБО Александр Турчинов объяснил это положение:

– Временно могут, подчеркиваю могут, ограничить конституционные права и свободы гражданина. В случае обострения военной ситуации, усиление агрессии, мы должны иметь такой инструмент и такую ​​возможность.

Таким образом, в случае эскалации конфликта и усиления агрессии, при необходимости права и свободы граждан будут ограничиваться. По словам Турчинова – это нормальная практика любой страны с военным положением:

– Военное положение одинаково для всех стран. И нет особенностей для Украины. Когда будет необходимость закрыть школы – будут закрывать школы, будет необходимость закрывать предприятия – будут закрывать предприятия.

Введение военного положения должно закончиться до конца текущего года, уверяет Турчинов.

Кто голосовал?

За введение военного положения голосовали Самопомич, Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Воля народа.

Батькивщина выступала за частичное принятие указа президента – без третьего пункта, который предусматривает ограничение прав человека. От фракции закон поддержали 13 человек из 20.

От Радикальной партии поддержали 16 депутатов из 21.

Оппозиционный блок высказался против военного положения. Они предлагают проводить прямые переговоры с Россией:

– Только дипломатический путь – единственно правильный путь, который приведет к успеху, – отметил лидер патрии Александр Вилкул.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о конфликте в Керченском проливе.