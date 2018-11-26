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Факти / Україна / Вибори не можна скасовувати. Кучма, Кравчук і Ющенко про введення воєнного стану/

Выборы нельзя отменять. Кучма, Кравчук и Ющенко о введении военного положения

Президенты Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.), Леонид Кравчук (1991-1994 гг.) И Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) Заявили, что в случае введения военного положения нужно отменить норму о непроведении выборов.

Президенты Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.), Леонид Кравчук (1991-1994 гг.) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) сделали совместное заявление о введении военного положения в Украине, в которой говорится о том, что в случае положительного решения нужно убрать норму об отмене выборов и чрезмерного ограничения прав и свобод населения, передает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Президенты считают, что за время войны с РФ было много моментов, когда введение военного положения было целесообразным. Однако одним из главных аргументов, из-за которого не вводилось военное положение, была неизбежность катастрофических социально-экономических и демографических последствий.

Сегодня многие люди считают, что военное положение могут ввести и из-за проведения выборов президента. Что в результате такого решения могут ограничить демократию.

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Однако эти подозрения должны быть развеяны, так как ими может воспользоваться враг.

– Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменениями к указанному закону депутаты должны принять постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 так, как это предусмотрено действующей Конституцией Украины, – говорится в заявлении.

К слову, Факты ICTV ведут онлайн-трансляцию о введении военного положения и агрессии России в Керченском проливе.

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