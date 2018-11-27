Во время конфликта в Керченском проливе 25 ноября российские корабли получили повреждения, столкнувшись друг с другом.
Дыру в российском пограничном корабле Изумруд сделал Дон – другой сторожевой корабль РФ, рассказал Думской на условиях анонимности офицер ВМС Украины.
По его словам, это произошло сразу после того, как последний таранил украинский буксир Яны Капу.
Читайте: Совбез ООН не поддержал предложение РФ по ситуации в Керченском проливе
Он сообщил новые подробности агрессии РФ в Керченском проливе: в экипаже Изумруда были бывшие украинские военнослужащие-предатели, а российский истребитель Су-30 выпустил по украинским морякам две ракеты, хотя о результатах этого удара ничего не известно.
Также российские спецслужбы применяли средства радиоэлектронной борьбы, на сутки отключив автоматическую идентификационную систему в районе Керченского пролива – так называемую AIS.
Эта система показывает местоположение судов и кораблей.
Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.
Фото: скрин видео Думской