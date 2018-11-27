Во время конфликта в Керченском проливе 25 ноября российские корабли получили повреждения, столкнувшись друг с другом.

Дыру в российском пограничном корабле Изумруд сделал Дон – другой сторожевой корабль РФ, рассказал Думской на условиях анонимности офицер ВМС Украины.

По его словам, это произошло сразу после того, как последний таранил украинский буксир Яны Капу.

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Он сообщил новые подробности агрессии РФ в Керченском проливе: в экипаже Изумруда были бывшие украинские военнослужащие-предатели, а российский истребитель Су-30 выпустил по украинским морякам две ракеты, хотя о результатах этого удара ничего не известно.

Также российские спецслужбы применяли средства радиоэлектронной борьбы, на сутки отключив автоматическую идентификационную систему в районе Керченского пролива – так называемую AIS.

Эта система показывает местоположение судов и кораблей.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: скрин видео Думской