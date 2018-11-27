Сегодня во многих украинских обменниках сильно подорожал доллар. Цена за единицу валюты доходит до 29,5 грн.

По состоянию на утро 27 ноября НБУ установил курс гривны на уровне:

27,898447 грн за доллар;

31,701005 грн за евро;

0,41948 грн за российский рубль.

Однако не все обменники и банки применили официальный курс на практике и сейчас можно увидеть цену в 29,5 грн за доллар на покупку валюты. При этом, в том же обменнике, продавать доллар готовы всего за 26,35 грн за единицу.









До 29,5 грн – в обменниках резко вырос курс доллара / 2 фотографии

В некоторых пунктах обмена валюты разница между покупкой и продажей валют достигает приблизительно одной гривны.

Читайте: Военное положение в Украине: что будет с выборами, долларом и кого призовут

В банках ситуация с валютой наблюдается немного лучше. Большинство украинских банков держит курс доллара на уровне 28,5 грн. Однако некоторые банки (Альфа-Банк, Креди Агриколь) подняли курс доллара до отметки в 28,95 грн.

В ПриватБанке доллар продают за 28,24 грн, а в Ощадбанке – за 28,4 грн.

К слову, после атаки России в Азовском море курс гривны снизился.