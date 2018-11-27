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Факти / Україна / До 29,5 грн - в обмінниках різко зріс курс долара/

До 29,5 грн – в обменниках резко вырос курс доллара

Сегодня во многих украинских обменниках сильно подорожал доллар. Цена за единицу валюты доходит до 29,5 грн.

Гривня

По состоянию на утро 27 ноября НБУ установил курс гривны на уровне:

  • 27,898447 грн за доллар;
  • 31,701005 грн за евро;
  • 0,41948 грн за российский рубль.

Однако не все обменники и банки применили официальный курс на практике и сейчас можно увидеть цену в 29,5 грн за доллар на покупку валюты. При этом, в том же обменнике, продавать доллар готовы всего за 26,35 грн за единицу.

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До 29,5 грн – в обменниках резко вырос курс доллара / 2 фотографии

В некоторых пунктах обмена валюты разница между покупкой и продажей валют достигает приблизительно одной гривны.

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В банках ситуация с валютой наблюдается немного лучше. Большинство украинских банков держит курс доллара на уровне 28,5 грн. Однако некоторые банки (Альфа-Банк, Креди Агриколь) подняли курс доллара до отметки в 28,95 грн.

В ПриватБанке доллар продают за 28,24 грн, а в Ощадбанке – за 28,4 грн.

К слову, после атаки России в Азовском море курс гривны снизился.

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