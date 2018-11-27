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Факти / Україна / Конфлікт у Керченській протоці: ЗМІ дізналися, хто керував кораблями РФ/

Конфликт в Керченском проливе: СМИ узнали, кто руководил кораблями РФ

25 ноября корабли Береговой охраны ФСБ РФ напали на украинские военные корабли в Керченском проливе. Позже в сети опубликовали запись переговоров российских военных, где упоминается фамилия человека, командовавшего операцией.

Керівник-департаменту-берегової-охорони-Прикордонної-служби-ФСБ-Росії-віце-адмірал-Мєдвєдєв-Геннадій-Миколайович

Агрессией России в Керченском проливе командовал руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Медведев Геннадий Николаевич, передает mil.in.ua.

– Медведев там уже в такой панике орет. Такое ощущение, что там президент н***й контролирует всю эту х***ю, – говорится в записи.

Геннадий Медведев 1959 года рождения. После аннекксии Крыма его назначили начальником пограничного управления ФСБ РФ полуострова. Затем повысили.

Именно Медведев отдавал приказ штурмовать украинские корабли и полностью руководил процессом операции.

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По предположению российских моряков, ситуацию также контролировал президент России Владимир Путин.

Также капитан 3-го ранга Андрей Шипицын командовал патрульным сторожевым кораблем Изумруд.

Именно Шипицын не справился с управлением и совершил столкновение с другим российским кораблем.

Волонтеры указали на одного из членов экипажей корабля Изумруд. Он оказался бывшим военным Морской охраны ГПСУ Дмитрий Трибушин из Джанкоя.

Он родился в 1991 году, в 2013 году окончил Академию ВМС им. Нахимова, после чего служил на пограничном катере. Вместе с кораблями Морской охраны в 2014 году перешел в Одессу, а впоследствии вернулся в аннексированный Крым.

ПСКР Дон командовал Алексей Шатохин.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Позже ФСБ обнародовала видео с пленными украинскими моряками. В ролике они “признаются”, что якобы нарушили “территориальные воды” России.

Фото: mil.in.ua.

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