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Факти / Україна / Конфлікт в Азовському морі: Європарламент закликав РФ до деескалації/

Конфликт в Азовском море: Европарламент призвал РФ к деэскалации

Депутаты Европарламента обеспокоены ситуацией в Азовском море и призвали Россию к деэскалации конфликта.

В Европарламенте заявили об обеспокоенности в связи с ситуацией в Азовском море и призывают Россию принять необходимые меры для деэскалации конфликта, сообщает пресс-служба Европарламента.

Депутаты ожидают, что в Керченском проливе восстановят свободу судоходства.

– Строительство Керченского моста без согласия Украины уже является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и привело к милитаризации Азовского моря, а также к дальнейшему обострению конфликта, – считают депутаты Европарламента.

По их словам, сложившаяся ситуация из-за агрессии РФ в Керченском проливе может представлять угрозу безопасности и стабильности Европы.

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К слову, во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что один из раненых во время нападения РФ украинских моряков находится в критическом состоянии.

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