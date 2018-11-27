Сегодня на территории Украины прогнозируют сложные погодные условия.
В центральных, большинстве западных и восточных областей пройдут сильный дождь и снег, сообщает Укргидрометцентр.
Также местами возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, местами туман.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. На юге Украины возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура в большинстве областей ночью и днем будет держаться около отметки в 0°. В южной части и в Донецкой области днем ожидается потепление до 5-10°.
В Крыму воздух прогреется до 13° тепла.
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В Киеве ночью и утром ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем без существенных осадков.
В течение суток температура воздуха будет держаться в пределах 2-4° мороза.
К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.