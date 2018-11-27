PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 27 ноября (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 27 ноября (КАРТА)

Сегодня на территории Украины прогнозируют сложные погодные условия.

В центральных, большинстве западных и восточных областей пройдут сильный дождь и снег, сообщает Укргидрометцентр.

Также местами возможно налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, местами туман.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. На юге Украины возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура в большинстве областей ночью и днем ​​будет держаться около отметки в 0°. В южной части и в Донецкой области днем ​​ожидается потепление до 5-10°.

В Крыму воздух прогреется до 13° тепла.

Читайте: Снег с дождем, а потом мороз: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В Киеве ночью и утром ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем без существенных осадков.

В течение суток температура воздуха будет держаться в пределах 2-4° мороза.

К слову, синоптики прогнозируют, что погода на Новый год будет холодной.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка