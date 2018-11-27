Владельцы автомобилей на еврономерах продолжают блокировать движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

В Госпогранслужбе сообщают, что ночью и утром некоторые КПП были разблокированы, однако пока осложненным остается движение на границе с Польшей – Шегени, Краковец и Ягодин.

Ограничено движение и через пункты пропуска Малый Березный и Ужгород – на границе со Словакией, а также Тиса – на границе с Венгрией.

Пограничники пытаются не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе, для этого созданы ситуативные группы.

Позже полиция Волынской области сообщила, что евробляхеры прекратили блокировать движение автотранспорта в районе пунктов пропуска Ягодин и Устилуг.

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Напомним, в знак протеста против высокого налога на растаможку авто на еврономерах, лидер организации АвтоЕвроСила сжег свой автомобиль.

Фото: ДПСУ