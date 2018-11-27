В сети появилась фотография поврежденного украинского катера Бердянск, который атаковали российские службы во время прохождения Керченского пролива.

На фотографии видно повреждения катера, в который явно попал снаряд. Предварительно это следствие попадания 30-мм снаряда пушки АК-630, которой вооружен ПСКР Изумруд.

Фотография была опубликована на украинском милитарном портале в Twitter.



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Напомним, что после выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. В результате катер Бердянск потерял ход, в результате атаки были раненные.

В результате агрессии России в Керченском проливе были обстреляны и захвачены три корабля ВМС Украины, были ранены наши моряки.

Фото: Украинский милитарный портал/Twitter