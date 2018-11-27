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Факти / Україна / Стало відомо про стан пораненого у Керченській протоці моряка/

Стало известно о состоянии раненого в Керченском проливе моряка

Поступила информация о состоянии украинского моряка Василия Сороки, который был ранен в результате атаки российских служб в Керченском проливе.

О состоянии рассказал отец мальчика в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

По его словам, вчера его сын позвонил жене и рассказал, что “жив, здоров, руки и ноги целы”. Разговор был довольно коротким.

По мнению отца украинского моряка, парень говорил только то, что ему позволили сотрудники ФСБ.

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Напомним, что мера пресечения для раненых украинских моряков, которые подверглись атаке в ходе агрессии России в Керченском проливе, будет избираться послезавтра в Керчи, где они находятся в военной медчасти.

Сегодня на 2 месяца под арест отправили 12 украинских моряков рядового состава.

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