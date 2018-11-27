У России есть планы по разделению Украины, включая весь юг и Приднестровье.

Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы Свобода слова на ICTV.

– У России есть планы по Мариуполю и всему побережью. Я считаю, что по совокупности военных милитарных и немилитарных действий, у России есть планы и по отношению ко всему югу, к Приднестровью и относительно разделения Украины. Для Путина Украина, само существование Украины, это фундаментальная проблема для его системы. Поэтому Россия в этом не остановится.

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Ранее ФСБ обнародовала видео с пленными украинскими моряками. В ролике они “признаются”, что якобы нарушили “территориальные воды” России.