У России есть планы по разделению Украины, включая весь юг и Приднестровье.
Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин в эфире программы
. Свобода слова на ICTV
– У России есть планы по Мариуполю и всему побережью. Я считаю, что по совокупности военных милитарных и немилитарных действий, у России есть планы и по отношению ко всему югу, к Приднестровью и относительно разделения Украины. Для Путина Украина, само существование Украины, это фундаментальная проблема для его системы. Поэтому Россия в этом не остановится.
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Ранее
с пленными украинскими моряками. В ролике они “признаются”, что якобы нарушили “территориальные воды” России. ФСБ обнародовала видео
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