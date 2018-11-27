СБУ в Одесской области и военная прокуратуры Южного региона объявила о подозрении российским военным, которые напали на украинских моряков в Керченском проливе.

Это восемь российских пограничников, которым сообщено о подозрении по трем статьям: ч. 2 ст. 437 – Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, ч. 2 ст. 15 – Покушение на преступление и п. 1 ч. 2 ст. 115 – Умышленное убийство, сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

В частности, установлено, что двое из этого списка – контр-адмирал ФСБ, начальник пограничного управления ФСБ РК и Севастополя С. Станкевич и вице-адмирал, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Г.Медведев – были непосредственными организаторами нападения на украинские суда в Керченском проливе и отдавали приказы.

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Среди других обвиняемых российских военных:

капитан 1 ранга Г. Ромашкин – начальник службы пункта управления ФСБ РФ по РК и г. Севастополь, в состав которого входят корабли Изумруд и Дон; капитан 1 ранга А. Шеин – заместитель начальника управления-начальник отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК; капитан 2 ранга А. Шатохин – начальник службы по г. Керчь пункта управления ФСБ РФ по РК; капитан 2 ранга А. Саляев – командир пограничного сторожевого корабля Дон; капитан 3 ранга А. Шипицын – командир сторожевого корабля Изумруд; капитан 3 ранга С. Щербаков – командир малого противолодочного корабля Суздалец.

Подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Напомним, 25 ноября произошла агрессия России в Керченском проливе. Российские катеры открыли огонь по кораблях ВМС Украины. В результате атаки были захвачены три корабля и ранены 6 украинских моряков.

Фото: ГПУ