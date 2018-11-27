PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Украине заработало ГБР: Труба назвал первые расследование/

В Украине заработало ГБР: Труба назвал первые расследование

Председатель ГБР Роман Труба сообщил, что руководящие должности займут 23 из 27 победителей конкурса.

Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба отметил, что принял решение назначить на руководящие должности 23 из 27 победителей конкурса, после результатов повторного полиграфа, передает Украинская правда.

Читайте: Роман Труба инициировал новый конкурс на 27 руководящих должностей в ГБР

Также он добавил, что бюро уже начало работу по всей территории Украины с первых уголовных производств, касающихся коррупции в правоохранительных органах. В штате ГБР работает 300 следователей.

Ранее Факты ICTV писали, что ГБР, наряду с НАБУ и САП, стало еще одним правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.

Фото: УНИАН.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Создание ГБР может стать образцом реформы госслужбы
бюро розслідувань
Когда заработает Госбюро расследований – дата
Роман Труба инициировал новый конкурс на 27 руководящих должностей в ГБР
Украинское ФБР: что это такое, как будет работать и когда запуск
ГБР откроет первые производства в ноябре – Труба
Роман Труба
Набор кадров в Государственное бюро расследований идет по графику – Роман Труба
ГБР призвало СМИ прекратить распространение фейков
Роман Труба объявил о запуске работы Государственного бюро расследований
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка