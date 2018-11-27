Председатель ГБР Роман Труба сообщил, что руководящие должности займут 23 из 27 победителей конкурса.

Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба отметил, что принял решение назначить на руководящие должности 23 из 27 победителей конкурса, после результатов повторного полиграфа, передает Украинская правда.

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Также он добавил, что бюро уже начало работу по всей территории Украины с первых уголовных производств, касающихся коррупции в правоохранительных органах. В штате ГБР работает 300 следователей.

Ранее Факты ICTV писали, что ГБР, наряду с НАБУ и САП, стало еще одним правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.

Фото: УНИАН.